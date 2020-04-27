2020-04-27T14:49:10+03:00
Недвижимость

В ГК «Третий трест» можно оформить ипотеку, не выходя из дома

Первая такая сделка была заключена на минувшей неделе
Альбина Сайфуллина
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ГК «Третий трест» в сотрудничестве с банком «Уралсиб» впервые провели регистрацию ипотечной сделки по договору долевого участия в дистанционном режиме. Покупатель получил полный пакет документов на электронную почту - не посещая Росреестр и МФЦ.

- Обычно при сделках с первичной недвижимостью необходимо, чтобы клиент непосредственно присутствовал при оформлении документов в инстанциях, - рассказывает руководитель отдела маркетинга ГК «Третий трест» Мария Подтеребкова. – Но при электронной регистрации этого не требуется. Все необходимые документы для регистрации сделки и передачи данных оформляются за одно посещение в офисе ПАО «Банк Уралсиб».

По мнению представителей компании, в настоящих условиях это наиболее актуальный формат взаимодействия с клиентами.

На сайте ГК «Третий трест» вы можете подобрать жилье под ваши требования, забронировать квартиру, подать документы на ипотеку и даже заключить договор в режиме онлайн.

Третий Трест. Работаем онлайн..

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