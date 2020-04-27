На ремонт всех дорог и мостов в Башкирии «по самым скромным подсчетам» потребуется 100 млрд рублей

27 Апр 2020 2020-04-27T14:36:53+03:00

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Чтобы дороги в Башкирии привести в порядок, необходимо как минимум 100 млрд рублей. Об этом заявил председатель республиканского Гостранса Алан Марзаев на оперативном совещании в правительстве РБ.

По словам чиновника, сумма дорожного фонда республики в этом году составит 22,9 млрд рублей. В эти деньги заложены в том числе и работы по очистке снега, ямочному ремонту, нанесению разметки, установке барьеров, светофоров, знаков и систем освещения.

«У жителей нашей республики может возникнуть обманчивое мнение, что этих объёмов финансирования более чем достаточно для приведения всех дорог и мостов республики в порядок, – сказал на совещании в правительстве Марзаев. – Однако даже по самым скромным подсчетам только на региональные и межмуниципальные дороги потребуется дополнительно более 100 млрд рублей».

Глава Гостранса отметил, что столь большая сумма связана с тем, что «как минимум» 45% региональных и межмуниципальных дорог и 149 мостов нуждаются в ремонте. В свою очередь руководитель республики признал «чрезвычайную сложность» вопроса дорожной инфраструктуры и призвал «очень грамотно распределять и использовать» все средства, которые на нее выделяются.

ИСТОЧНИК KP.RU