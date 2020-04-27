2020-04-27T14:36:53+03:00
Общество

На ремонт всех дорог и мостов в Башкирии «по самым скромным подсчетам» потребуется 100 млрд рублей

Привести в нормативное состояние необходимо почти половину региональных и муниципальных дорог, заявил председатель Гостранса
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
фото: glavarb.ruфото: glavarb.ru
Изменить размер текста:

Чтобы дороги в Башкирии привести в порядок, необходимо как минимум 100 млрд рублей. Об этом заявил председатель республиканского Гостранса Алан Марзаев на оперативном совещании в правительстве РБ.

По словам чиновника, сумма дорожного фонда республики в этом году составит 22,9 млрд рублей. В эти деньги заложены в том числе и работы по очистке снега, ямочному ремонту, нанесению разметки, установке барьеров, светофоров, знаков и систем освещения.

«У жителей нашей республики может возникнуть обманчивое мнение, что этих объёмов финансирования более чем достаточно для приведения всех дорог и мостов республики в порядок, – сказал на совещании в правительстве Марзаев. – Однако даже по самым скромным подсчетам только на региональные и межмуниципальные дороги потребуется дополнительно более 100 млрд рублей».

Глава Гостранса отметил, что столь большая сумма связана с тем, что «как минимум» 45% региональных и межмуниципальных дорог и 149 мостов нуждаются в ремонте. В свою очередь руководитель республики признал «чрезвычайную сложность» вопроса дорожной инфраструктуры и призвал «очень грамотно распределять и использовать» все средства, которые на нее выделяются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Башкирии зарубил любовницу топором и покончил с собой
Сбербанк в Башкирии начал принимать заявки на ипотеку под 1% для покупки жилья в ЖК «Времена года»
Под Уфой пьяный водитель по пути с кладбища опрокинул автобус в кювет
В ГК «Третий трест» можно оформить ипотеку, не выходя из дома
На ремонт всех дорог и мостов в Башкирии «по самым скромным подсчетам» потребуется 100 млрд рублей
«Предоставим все ответы»: Минздрав Башкирии отреагировал на заявление уфимца о смерти матери от коронавируса в РКБ
Жительница Башкирии заразилась коронавирусом на работе в соседнем регионе
В каких городах и районах Башкирии есть коронавирус: официальные данные на 27 апреля
В Башкирии родители нашли тело новорожденного сына с лицом в крови
Временный главврач РКБ в Уфе заявил, что в слухах вокруг больницы «слишком много вранья»
Хабиров попросил не выпускать туристов из обсерваторов без отрицательного анализа на коронавирус
В Башкирии произошел пожар в трех квартирах жилого дома: погибли мать и сын
Оплачиваем за электроэнергию, не выходя из дома
«Ранэль просто умирает в больнице»: 19-летнего парня в Башкирии некому прооперировать
Стало известно, когда глава Башкирии объявит, как жители республики будут жить дальше
Число зараженных коронавирусом в Башкирии увеличилось на 43 человека