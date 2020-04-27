«Предоставим все ответы»: Минздрав Башкирии отреагировал на заявление уфимца о смерти матери от коронавируса в РКБ

27 Апр 2020 2020-04-27T14:14:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин пообещал «предоставить все ответы» уфимцу Радмиру Хайруллину, который заявил о смерти своей матери от коронавируса в РКБ имени Куватова. Для этого мужчина должен составить официальный запрос в министерство.

«У всех пациентов, которые проходят лечение в РКБ Куватова, начиная с карантина (то есть с шестого апреля), были взяты тесты. У многих – не один-два, а даже три-четыре раза. С учетом требований закона по защите персональных данных мы по официальному запросу от родственников или компетентных органов предоставим все ответы, которые в том числе будут подкреплены выписками из первичной медицинской документации», – сказал Забелин во время брифинга по ситуации с коронавирусом в Башкирии.

Вслед за министром предоставить информацию об умершей по официальному запросу обязалась и главный эпидемиолог республики Анна Казак.

Напомним, житель Уфы Радмир Хайруллин 25 апреля опубликовал пост, в котором утверждал, что неделю назад в реанимации столичной РКБ имени Куватова скончалась его 48-летняя мама. Мужчина убежден, что у нее был выявлен коронавирус, который и стал причиной смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU