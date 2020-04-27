2020-04-27T14:14:22+03:00
Общество

«Предоставим все ответы»: Минздрав Башкирии отреагировал на заявление уфимца о смерти матери от коронавируса в РКБ

Профильные ведомства ждут официального запроса от органов или родственников умершей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
фото: инстаграмфото: инстаграм
Изменить размер текста:

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин пообещал «предоставить все ответы» уфимцу Радмиру Хайруллину, который заявил о смерти своей матери от коронавируса в РКБ имени Куватова. Для этого мужчина должен составить официальный запрос в министерство.

«У всех пациентов, которые проходят лечение в РКБ Куватова, начиная с карантина (то есть с шестого апреля), были взяты тесты. У многих – не один-два, а даже три-четыре раза. С учетом требований закона по защите персональных данных мы по официальному запросу от родственников или компетентных органов предоставим все ответы, которые в том числе будут подкреплены выписками из первичной медицинской документации», – сказал Забелин во время брифинга по ситуации с коронавирусом в Башкирии.

Вслед за министром предоставить информацию об умершей по официальному запросу обязалась и главный эпидемиолог республики Анна Казак.

Напомним, житель Уфы Радмир Хайруллин 25 апреля опубликовал пост, в котором утверждал, что неделю назад в реанимации столичной РКБ имени Куватова скончалась его 48-летняя мама. Мужчина убежден, что у нее был выявлен коронавирус, который и стал причиной смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Башкирии зарубил любовницу топором и покончил с собой
Сбербанк в Башкирии начал принимать заявки на ипотеку под 1% для покупки жилья в ЖК «Времена года»
Под Уфой пьяный водитель по пути с кладбища опрокинул автобус в кювет
В ГК «Третий трест» можно оформить ипотеку, не выходя из дома
На ремонт всех дорог и мостов в Башкирии «по самым скромным подсчетам» потребуется 100 млрд рублей
«Предоставим все ответы»: Минздрав Башкирии отреагировал на заявление уфимца о смерти матери от коронавируса в РКБ
Жительница Башкирии заразилась коронавирусом на работе в соседнем регионе
В каких городах и районах Башкирии есть коронавирус: официальные данные на 27 апреля
В Башкирии родители нашли тело новорожденного сына с лицом в крови
Временный главврач РКБ в Уфе заявил, что в слухах вокруг больницы «слишком много вранья»
Хабиров попросил не выпускать туристов из обсерваторов без отрицательного анализа на коронавирус
В Башкирии произошел пожар в трех квартирах жилого дома: погибли мать и сын
Оплачиваем за электроэнергию, не выходя из дома
«Ранэль просто умирает в больнице»: 19-летнего парня в Башкирии некому прооперировать
Стало известно, когда глава Башкирии объявит, как жители республики будут жить дальше
Число зараженных коронавирусом в Башкирии увеличилось на 43 человека