2020-04-27T13:21:39+03:00
Общество

Жительница Башкирии заразилась коронавирусом на работе в соседнем регионе

И едва не стала причиной возникновения очага инфицирования на родине
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ok.ruфото: ok.ru
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Жительница Абзелиловского района Башкирии заразилась коронавирусом, работая в социальном учреждении города Магнитогорска, где был зафиксирован очаг инфекции. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативке в правительстве.

По словам руководителя региона, возникновения нового очага инфекции в пока остающимся «чистым» от COVID-19 районе удалось избежать, благодаря учениям с главами муниципалитетов.

«Абзелиловский район продемонстрировал блестящее решение по отсечению всех возможных контактов. Дай бог, чтобы очаг этот не расползся. Надо регулярно учения проводить, чтобы мы были готовы», – отметил Хабиров.

Он добавил, что новые очаги появятся в любом случае и «больные будут приходить». Задача властей заключается в том, чтобы перехватить и отсекать контакты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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