В Башкирии родители нашли тело новорожденного сына с лицом в крови

27 Апр 2020 2020-04-27T12:54:16+03:00

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В Башкирии родственники обнаружили в колыбели тело малыша с лицом в крови.

Как стало известно источнику «КП-Уфа» в правоохранительных органах, жуткую находку совершили жители одного из сел в Дюртюлинском районе. Ранним утром 25 апреля родители решили проведать своего новорожденного малыша. По неизвестным причинам ребенок был мертв, а лицо было испачкано в крови. Известно, что мальчику не было и двух недель.

Сейчас стражи порядка устанавливают, от чего мог погибнуть малыш. Вполне вероятно, что в его смерти нет криминальных следов – по предварительным данным, на теле не было найден видимых телесных повреждений кроме кровотечения из носа.

ИСТОЧНИК KP.RU