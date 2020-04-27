В каких городах и районах Башкирии есть коронавирус: официальные данные на 27 апреля

27 Апр 2020 2020-04-27T13:15:10+03:00

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Минздрав Башкирии представил информацию о том, в каких городских и районных больницах лежат зараженные коронавирусом. Сейчас на стационарном лечении находятся 313 инфицированных. Рассказываем, в каких именно медучреждениях их лечат.

Больше всего госпитализированных в Уфе - 225 человек. Они проходят лечение в Республиканской клинической инфекционной больнице (65 пациентов), больнице №8 (41), РКБ имени Куватова (11), больнице Демского района (34), ГКБ №5 (30), ГКБ №13 (1) и Клинике БГМУ (43).

Второй по численности заболевших - Белебеевский район. В ЦРБ находятся 30 больных. Еще 10 человек лежат в Туймазинской ЦРБ, 8 - в городской больнице Нефтекамска 7 – в Бирской ЦРБ, 6 - в Исянгуловской, 4 - в Мелеузовский ЦРБ.

По три пациента находятся в в городской больнице №3 Стерлитамака, Салавата, Кумертау. Двое - в городской больнице Октябрьского, РКИБ города Стерлитамака, в Месягутовской и Белорецкой ЦРБ.

По одному пациенту лечат в ГБ №2 в Стерлитамаке, Дюртюлинской, Давлекановской, Кушнаренковской и Учалинской ЦРБ, а также в Баймакской ЦГБ.

Напомним, всего в Башкирии подтверждено 570 случаев заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU