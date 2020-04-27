Временный главврач РКБ в Уфе заявил, что в слухах вокруг больницы «слишком много вранья»

27 Апр 2020 2020-04-27T12:15:18+03:00

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Главврач Белорецкой ЦРБ, а ныне временный руководитель РКБ имени Куватова в Уфе рассказал о том, что сейчас происходит в больнице. Его направили в медучреждение, где произошла вспышка коронавируса, 12 апреля. По словам Евгения Кустова, последующие две недели он не покидал стен больницы.

«До 22 числа перестраивали всю сложную инфраструктуру девятиэтажного корпуса под инфекционный госпиталь. Спали по несколько часов в сутки. Не до соцсетей было. Вчера глянул ленту и решил написать. Слишком много вранья о том, что здесь происходит. Слишком много желающих всадить нож в спину тем, кто здесь и сейчас борется за жизнь ваших близких», – пишет Кустов на своей странице в фейсбуке. Главврач выразил «искреннюю благодарность» коллегам, которые «остались здесь с 6 апреля и, стиснув зубы, продолжали работать до 20 числа».

После лирического вступления руководитель РКБ перешел к сути, то есть к тому, что сейчас происходит в главной республиканской больнице. На 26 апреля в РКБ находятся 138 человек, 28 из которых – сотрудники лечебного учреждения. Трое лежат в реанимации, на ИВЛ – никого.

«Все они размещены в одном девятиэтажном терапевтическом корпусе и распределены по этажам в соответствии с тяжестью состояния и профилем заболевания. С 6 по 9 этажи — терапевтический профиль, с 3 по 5 — хирургический, второй этаж — реанимация и свободные койки, где развернута интенсивная терапия», – пояснил Кустов.

Первый этаж – это зона перемещения со шлюзами – помещениями, где персонал снимает и надевает костюмы защиты. Все сотрудники носят средства индивидуальной защиты 2-3 уровней.

Для защиты от коронавируса в РКБ введен ряд мер: разделение маршрутов движения и размещения пациентов; особый порядок транспортировки больных; усиленная дезинфекция всех помещений и санузла; операционный блок оснащен особым режимом вентиляции с быстрым воздухообменом.

ИСТОЧНИК KP.RU