Хабиров попросил не выпускать туристов из обсерваторов без отрицательного анализа на коронавирус

27 Апр 2020 2020-04-27T11:41:24+03:00

Хабиров попросил, чтобы людей выпускали из обсерваторов только после соблюдения двух условий: двухнедельный карантин и отрицательный диагноз на коронавирус

Вчера и сегодня в башкирскую столицу прибыли пассажиры из Дубая и Гоа

Изменить размер текста: A A

Глава Башкирии Радий Хабиров попросил не выпускать из обсерваторов прибывших из-за рубежа пассажиров. Соответствующее заявление он сделал на оперативке в правительстве.

«Мы несколько рейсов приняли и разместили людей в обсерваторах. У меня огромная просьба: чтобы люди, которые пребывают из-за рубежа, пробыли в обсерваторе две недели, и только потом, при подтверждении отсутствия инфицирования, уже выходили, иначе будем плодить постоянно очаги», – сказал Хабиров.

Напомним, в Уфе вчера и сегодня приземлились самолеты из Дубая и Гоа. 90 пассажиров были направлены на двухнедельную обсервацию.

ИСТОЧНИК KP.RU