Хабиров попросил не выпускать туристов из обсерваторов без отрицательного анализа на коронавирус
Глава Башкирии Радий Хабиров попросил не выпускать из обсерваторов прибывших из-за рубежа пассажиров. Соответствующее заявление он сделал на оперативке в правительстве.
«Мы несколько рейсов приняли и разместили людей в обсерваторах. У меня огромная просьба: чтобы люди, которые пребывают из-за рубежа, пробыли в обсерваторе две недели, и только потом, при подтверждении отсутствия инфицирования, уже выходили, иначе будем плодить постоянно очаги», – сказал Хабиров.
Напомним, в Уфе вчера и сегодня приземлились самолеты из Дубая и Гоа. 90 пассажиров были направлены на двухнедельную обсервацию.
ИСТОЧНИК KP.RU