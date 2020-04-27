2020-04-27T11:41:24+03:00
Общество

Хабиров попросил не выпускать туристов из обсерваторов без отрицательного анализа на коронавирус

Вчера и сегодня в башкирскую столицу прибыли пассажиры из Дубая и Гоа
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Хабиров попросил, чтобы людей выпускали из обсерваторов только после соблюдения двух условий: двухнедельный карантин и отрицательный диагноз на коронавирусХабиров попросил, чтобы людей выпускали из обсерваторов только после соблюдения двух условий: двухнедельный карантин и отрицательный диагноз на коронавирус
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Глава Башкирии Радий Хабиров попросил не выпускать из обсерваторов прибывших из-за рубежа пассажиров. Соответствующее заявление он сделал на оперативке в правительстве.

«Мы несколько рейсов приняли и разместили людей в обсерваторах. У меня огромная просьба: чтобы люди, которые пребывают из-за рубежа, пробыли в обсерваторе две недели, и только потом, при подтверждении отсутствия инфицирования, уже выходили, иначе будем плодить постоянно очаги», – сказал Хабиров.

Напомним, в Уфе вчера и сегодня приземлились самолеты из Дубая и Гоа. 90 пассажиров были направлены на двухнедельную обсервацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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