В Башкирии произошел пожар в трех квартирах жилого дома: погибли мать и сын
В Белебеевском районе Башкирии загорелся многоквартирный дом, погибли два человека. О трагическом инциденте рассказали в МЧС республики.
Пожар в жилом здании на улице Деева села Знаменка вспыхнул минувшей ночью, 27 апреля. Спасатели приняли тревожный вызов в 00:37. На место происшествия были направлены силы и средства МЧС, а также добровольная пожарная команда.
По прибытии спасателей в кирпичном доме открытым огнем полыхали три квартиры. Пожар удалось локализовать только в 2:50, а открытое горение – в 3:10.
«В ходе тушения пожара в одной из квартир обнаружены погибшие мужчина и женщина, предположительно мать и сын. В результате пожара огнем повреждены три из четырех квартир в доме», – сообщили в аварийном ведомстве.
Причины пожара устанавливает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU