В Башкирии произошел пожар в трех квартирах жилого дома: погибли мать и сын

27 Апр 2020 2020-04-27T11:19:08+03:00

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В Белебеевском районе Башкирии загорелся многоквартирный дом, погибли два человека. О трагическом инциденте рассказали в МЧС республики.

Пожар в жилом здании на улице Деева села Знаменка вспыхнул минувшей ночью, 27 апреля. Спасатели приняли тревожный вызов в 00:37. На место происшествия были направлены силы и средства МЧС, а также добровольная пожарная команда.

По прибытии спасателей в кирпичном доме открытым огнем полыхали три квартиры. Пожар удалось локализовать только в 2:50, а открытое горение – в 3:10.

«В ходе тушения пожара в одной из квартир обнаружены погибшие мужчина и женщина, предположительно мать и сын. В результате пожара огнем повреждены три из четырех квартир в доме», – сообщили в аварийном ведомстве.

Причины пожара устанавливает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU