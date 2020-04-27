Стало известно, когда глава Башкирии объявит, как жители республики будут жить дальше

27 Апр 2020 2020-04-27T10:23:59+03:00

Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве

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Сегодня, 27 апреля, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров заявил, что решение о том, будут ли продлевать или отменять режим самоизоляции будет принято в ближайшее время.

- Мы же здесь не звездочеты, гадать не можем, наступил ли пик или не наступил (эпидемии коронавируса. – ред.). Надо опираться на факты. У нас каждый день идет рост и довольно существенный. Надо настраиваться на долгую работу в таком режиме, - подчеркнул Хабиров.

Он также отметил, что решение о продлении или отмене режима самоизоляции будет зависеть от Президента России.

- Завтра или послезавтра мы ожидаем выступление президента нашей страны. На основании выступления и его предложений мы будем принимать решение как мы будем жить дальше, - заявил глава Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU