2020-04-27T10:53:46+03:00
Общество

Число зараженных коронавирусом в Башкирии увеличилось на 43 человека

Общее количество зараженных в регионе составляет 570
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Башкирии число зараженных коронавирусом за сутки выросло на 43 человека. За все время подтверждено 570 случаев инфицирования. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

По его словам, за минувшие выходные по выздоровлению было выписано 12 пациентов (всего – 72). Летальных исходов не было (всего – 14).

Под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся 1100 человек. Уточним, речь здесь идет о тех, кто прибыл из других регионов России с клиникой ОРВИ. В обсерваторе Уфы и Уфимского района размещены 119 постояльцев, из них 26 несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU

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