«Это безалаберность»: Радий Хабиров возмутился работой ночного клуба в Башкирии

27 Апр 2020 2020-04-27T10:19:13+03:00

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На оперативном совещании в правительстве 27 апреля Радий Хабиров отчитал мэра Стерлитамака Владимира Куликова за работу ночного клуба во время самоизоляции. Напомним, что накануне стало известно, что в минувшую субботу 25 апреля один из клубов Стерлитамака устроил вечеринку, на которую пришли десятки людей.

- Это безалаберность, - заявил Хабиров. – Владимир Иванович, я вас прошу более серьезней отнестись к этой проблеме. Второй по величине город Стерлитамак, если там вспышка произойдет, вы будете виноваты. Неужели не могли предположить, что там, где-то под носом целый ночной клуб орудует?

Хабиров поручил правоохранительные органы привлечь к ответственности организаторов вечеринки.

ИСТОЧНИК KP.RU