«Бессмертный полк» в Башкирии состоится в новом формате

27 Апр 2020 2020-04-27T10:05:46+03:00

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Акция «Бессмертный полк» в Башкирии пройдет, но в новом формате. Подробнее об этом рассказал глава республики Радий Хабиров.

По словам руководителя региона, к нему обратились представители оргкомитета с предложением принять у жителей заявки и фотографии онлайн, распечатать их и провезти в День Победы на транспорте.

«Мы разместим около 70 тысяч портретов фронтовиков на бортах ста автобусов "Башавтотранса", которые пройдут торжественной колонной по улицам Уфы 9 мая», – пояснил Хабиров.

Портреты фронтовиков будут показаны по телевидению, а также размещены на сайте «Бессмертного полка» в Башкирии – polk02.ru. На этом же ресурсе можно подать заявку на участие.

«Если мы так поступим - то вновь подтвердим, что даже в самых сложных ситуациях можно проявлять упорство и находить решение», – заявил глава республики.

ИСТОЧНИК KP.RU