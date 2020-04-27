«Бессмертный полк» в Башкирии состоится в новом формате
Акция «Бессмертный полк» в Башкирии пройдет, но в новом формате. Подробнее об этом рассказал глава республики Радий Хабиров.
По словам руководителя региона, к нему обратились представители оргкомитета с предложением принять у жителей заявки и фотографии онлайн, распечатать их и провезти в День Победы на транспорте.
«Мы разместим около 70 тысяч портретов фронтовиков на бортах ста автобусов "Башавтотранса", которые пройдут торжественной колонной по улицам Уфы 9 мая», – пояснил Хабиров.
Портреты фронтовиков будут показаны по телевидению, а также размещены на сайте «Бессмертного полка» в Башкирии – polk02.ru. На этом же ресурсе можно подать заявку на участие.
«Если мы так поступим - то вновь подтвердим, что даже в самых сложных ситуациях можно проявлять упорство и находить решение», – заявил глава республики.
ИСТОЧНИК KP.RU