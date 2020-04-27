Молодая уфимка упала с пятиметровой высоты, пытаясь сделать экстремальное селфи

27 Апр 2020 2020-04-27T09:28:45+03:00

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Вчера вечером, 27 апреля, в Уфе произошел несчастный случай: 17-летняя девушка упала с дерева в попытке сделать экстремальное селфи. Об инциденте сообщили в городском Управлении гражданской защиты.

Известно, что все случилось на улице Первомайской. Молодая уфимка забралась на дерево высотой около пяти метров, чтобы сфотографироваться. Однако что-то пошло не так, и она сорвалась. Как итог – девушку пришлось госпитализировать.

В УГЗ по Уфе настоятельно попросили горожан не рисковать своим здоровьем ради эффектного снимка – «ведь жизнь дороже лайков».

ИСТОЧНИК KP.RU