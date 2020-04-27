В Башкирии водитель на внедорожнике не вписался в поворот и вылетел в кювет: пострадал пассажир
Накануне ночью, 26 апреля, в Стерлитамакском районе Башкирии произошло ДТП с пострадавшим.
По данным республиканской ГИБДД, дорожный инцидент случился на втором километре трассы Стерлитамак-Раевский. Водитель Nissan Terrano – 36-летний мужчина – не вписался в поворот и вылетел в кювет. Машина приземлилась на колеса и проехала еще несколько метров по полю.
фото: ГИБДД РБ
«В результате аварии 33-летний пассажир получил травмы. Известно, что водитель отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения», – передали в дорожной полиции.
За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано два ДТП, в которых пострадали два человека.
ИСТОЧНИК KP.RU