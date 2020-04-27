В Башкирии водитель на внедорожнике не вписался в поворот и вылетел в кювет: пострадал пассажир

27 Апр 2020 2020-04-27T08:32:02+03:00

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Накануне ночью, 26 апреля, в Стерлитамакском районе Башкирии произошло ДТП с пострадавшим.

По данным республиканской ГИБДД, дорожный инцидент случился на втором километре трассы Стерлитамак-Раевский. Водитель Nissan Terrano – 36-летний мужчина – не вписался в поворот и вылетел в кювет. Машина приземлилась на колеса и проехала еще несколько метров по полю.

фото: ГИБДД РБ

«В результате аварии 33-летний пассажир получил травмы. Известно, что водитель отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения», – передали в дорожной полиции.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано два ДТП, в которых пострадали два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU