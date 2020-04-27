27 Апр 2020 2020-04-27T07:54:38+03:00

Заявки на участие в торгах принимаются до 8 мая

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В Уфе пустят с молотка автомобили должников. Заявки на участие в аукционе принимаются до 8 мая. Очередные торги анонсировала региональная Служба судебных приставов.

Всего в счет долгов планируется распродать 28 машин. Начальная стоимость самого дорогого лота – Volkswagen Polo 2013 года выпуска – оценивается в 1,575 млн рублей. С более низкий цены начнут торговать Mitsubishi Pajero Sport выпущенной так же в 2013 году, – 1,020 млн рублей.

Самая низкая заявленная стоимость у Lada Granta 2014 года выпуска. Ее оценили в 87 тысяч рублей. В категории до двухсот тысяч также значатся Hyundai Getz (2005) – 101 тыс. руб., Skoda Octavia (2013) – 109 тыс. руб. и Lada 211440 (2012) – 110 тыс. руб.

Телефон для справок 286-51-39.

ИСТОЧНИК KP.RU