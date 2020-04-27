В Уфе приземлились два самолета с 279 туристами из Дубая и Гоа

27 Апр 2020 2020-04-27T07:59:20+03:00

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В Уфе приземлились самолеты с туристами из Дубая и Гоа. Об этом сообщает пресс-служба авиаузла.

Первый лайнер – из Дубая – прибыл в башкирскую столицу накануне вечером, 26 апреля, на его борту находилось 117 пассажиров, среди которых 17 жителей Башкирии. Остальные сто туристов – из других регионов: Оренбургской, Самарской, Нижегородской, Свердловской областей, Татарстана, Пермского края.

Прибывших встретили специалисты республиканского Роспотребнадзора. Они измерили пассажирам температуру, после чего те прошли паспортный и таможенный контроль. Сразу после получения багажа 34 туристов отправили в обсерватор под Уфой на двухнедельную самоизоляцию. 50 человек внутренним рейсом вылетели в Екатеринбург. Оставшуюся часть пассажиров развезли на автобусах по своим регионам.

Второй самолет – из Гоа – прилетел сегодня утром, 27 апреля. На борту находилось 162 туриста, 37 из них – жители Башкирии. В обсерватор доставили 56 пассажиров рейса. 51 человек вылетел из Уфы в Нижний Новгород.

ИСТОЧНИК KP.RU