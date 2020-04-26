2020-04-26T19:54:23+03:00
Происшествия

Житель Башкирии будет осужден за незаконную рыбалку

42-летний мужчина использовал сети для ловли рыбы
Эльвина АПАРИНА
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С места происшествия стражи порядка изъяли щуку и окуней, сеть общей длинной около 50 метров.С места происшествия стражи порядка изъяли щуку и окуней, сеть общей длинной около 50 метров.
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Накануне сотрудники полиции выявили факт незаконной добычи водных биологических ресурсов.

Как сообщили в МВД по республике, в Мелеузовском районе на реке Белая около села Муллагулово 42-летний местный житель во время нереста ловил рыбу незаконным способом – с помощью сетей. С места происшествия стражи порядка изъяли щуку и окуней, сеть общей длинной около 50 метров. Ущерб от действий злоумышленника составил около 3250 рублей.

По факту незаконной добычи водных биологических ресурсовь правоохранители возбудили уголовное дело по статье 256 УК РФ.

Подобные профилактические мероприятия проводятся сотрудниками полиции на постоянной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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