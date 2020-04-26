Житель Башкирии будет осужден за незаконную рыбалку

26 Апр 2020 2020-04-26T19:54:23+03:00

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Накануне сотрудники полиции выявили факт незаконной добычи водных биологических ресурсов.

Как сообщили в МВД по республике, в Мелеузовском районе на реке Белая около села Муллагулово 42-летний местный житель во время нереста ловил рыбу незаконным способом – с помощью сетей. С места происшествия стражи порядка изъяли щуку и окуней, сеть общей длинной около 50 метров. Ущерб от действий злоумышленника составил около 3250 рублей.

По факту незаконной добычи водных биологических ресурсовь правоохранители возбудили уголовное дело по статье 256 УК РФ.

Подобные профилактические мероприятия проводятся сотрудниками полиции на постоянной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU