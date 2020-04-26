2020-04-26T19:04:18+03:00
Общество

История с уфимской сиротой, которая продала волосы, чтобы прокормить детей, получила продолжение

К Наталье наведались с продуктами
Эльвина АПАРИНА
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В данный момент она живет в бане с двумя детьмиВ данный момент она живет в бане с двумя детьми
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Накануне стало известно, что уфимская сирота Наталья Зырянова, вставшая на колени у Белого дома, умоляя дать ей положенную квартиру, обрезала волосы и продала их. Свой поступок она объяснила тем, что ей нечем кормить детей. После публикации в СМИ и соцсетях история получила продолжение – к Наталье наведались с продуктами. Представители общероссийского общественного антинаркотического движения «АнтиДилер» приобрели для женщины и двоих ее детей продовольствия на две недели, медицинские маски и канцелярию для школы.

- Мы можем охарактеризовать Наталью как порядочную девушку, образцовую мать, которая стремиться дать своим детям лучшее из своих возможностей. Для того, чтобы попасть в школу в зимний период дети идут по полю 2,5 км, где нет освещения и нет дороги. Таким людям необходимо помогать, потому что эта помощь пойдет впрок, - написали неравнодушные.

Напомним, что история Натальи с получением жилья дошла даже до федерального канала. В эфире телевидения власти пообещали дать квартиру в новом доме летом 2020 года. В данный момент она живет в бане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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