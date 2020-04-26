2020-04-26T18:24:43+03:00
Общество

Певец из Башкирии заснял редкое природное явление

Анвар Нургалиев столкнулся с песчаной бурей в родной деревне [видео]
Эльвина АПАРИНА
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Поклонники признались, что впервые в жизни видят такое явлениеПоклонники признались, что впервые в жизни видят такое явление
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Накануне заслуженный певец Башкирии и Татарстана Анвар Нургалиев, приехав в родную деревню Аврюз Тамак, встретился с необычным явлением. Артист заснял на видео песчаную бурю в поле, подписав ролик, что никогда такого не видел.

- Добрый день, друзья! Вчера съездил в родную деревню. Впервые вижу пыльную бурю. Вы когда-нибудь видели? – написал Анвар в своем Инстаграм.

Поклонники признались, что впервые в жизни видят такое явление. А кто-то отметил, что тоже вчера обратил внимание на ту же самую бурю.

Пыльная буря в Башкирии // 26.04.

ИСТОЧНИК KP.RU

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