Певец из Башкирии заснял редкое природное явление
Анвар Нургалиев столкнулся с песчаной бурей в родной деревне [видео]
Поклонники признались, что впервые в жизни видят такое явление
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Накануне заслуженный певец Башкирии и Татарстана Анвар Нургалиев, приехав в родную деревню Аврюз Тамак, встретился с необычным явлением. Артист заснял на видео песчаную бурю в поле, подписав ролик, что никогда такого не видел.
- Добрый день, друзья! Вчера съездил в родную деревню. Впервые вижу пыльную бурю. Вы когда-нибудь видели? – написал Анвар в своем Инстаграм.
Поклонники признались, что впервые в жизни видят такое явление. А кто-то отметил, что тоже вчера обратил внимание на ту же самую бурю.
Пыльная буря в Башкирии // 26.04.
ИСТОЧНИК KP.RU