Сегодня ночью в Уфе продезинфицируют ряд улиц

26 Апр 2020 2020-04-26T17:08:05+03:00

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26 апреля в столице Башкирии продолжится ночная обработка улиц города, сообщили в администрации.

Колонна техники с дезинфицирующими средствами проедет с 22:00 часов по следующим улицам: Злобина, Губайдуллина, Менделеева, Авроры, Батырская, Кувыкина, Рабкоров, С. Перовской, Сочинская, З. Биишевой, Армавирская, Правды, Новороссийская, Таллинская, Левитана, Магистральная, Дагестанская, Нигмати, Мечтателей, Летчиков, Ахметова, Проспект Дружбы Народов. Обработка закончится в 6:00.

В связи с этим горожан предупридили о необходимости заблаговременно планировать маршруты передвижения. Также жильцам первых и вторых этажей многоквартирных жилых домов нужно закрыть окна

Средство «Этоксамин», которым обрабатывают улицы, сертифицировано и лицензировано и не представляет никакой опасности для жителей города, отметили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU