Сегодня ночью в Уфе продезинфицируют ряд улиц
26 апреля в столице Башкирии продолжится ночная обработка улиц города, сообщили в администрации.
Колонна техники с дезинфицирующими средствами проедет с 22:00 часов по следующим улицам: Злобина, Губайдуллина, Менделеева, Авроры, Батырская, Кувыкина, Рабкоров, С. Перовской, Сочинская, З. Биишевой, Армавирская, Правды, Новороссийская, Таллинская, Левитана, Магистральная, Дагестанская, Нигмати, Мечтателей, Летчиков, Ахметова, Проспект Дружбы Народов. Обработка закончится в 6:00.
В связи с этим горожан предупридили о необходимости заблаговременно планировать маршруты передвижения. Также жильцам первых и вторых этажей многоквартирных жилых домов нужно закрыть окна
Средство «Этоксамин», которым обрабатывают улицы, сертифицировано и лицензировано и не представляет никакой опасности для жителей города, отметили в мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU