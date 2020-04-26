2020-04-26T16:17:05+03:00
Общество

Какой будет погода на майские праздники в Башкирии

Столбики термометров поднимутся до 23 градусов
Эльвина АПАРИНА
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Несмотря на режим самоизоляции в Башкирии, многие жители все же выедут на дачи и в сады на майские праздникиНесмотря на режим самоизоляции в Башкирии, многие жители все же выедут на дачи и в сады на майские праздники
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Несмотря на режим самоизоляции в Башкирии, многие жители все же выедут на дачи и в сады на майские праздники. Для этого нужно всего-то зарегистрироваться на портале Дорога 02. Погода на выходных не омрачит дни – будет тепло, но немного дождливо.

1 мая воздух прогреется до +15, пройдет небольшой дождь. 2 мая, в субботу, станет еще теплее – столбики термометров покажут +20, также пройдет небольшой дождь. Начиная с 3 мая, придет настоящее лето – вплоть до 5 мая осадков не ожидается и потеплеет до +23 градусов. Ночью будет прохладно – всего +7 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Какой будет погода на майские праздники в Башкирии
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