2020-04-26T14:43:43+03:00
Коронавирус Covid-19

В Стерлитамаке на 15 тысяч оштрафовали людей, которые вышли на митинг с требованием отменить режим самоизоляции

В отношении 17 человек составили протоколы
Эльвина АПАРИНА
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Только вот пожеланий жителей города никто не услышал, а самих митингующих оштрафовали на кругленькую сумму за нарушение режима самоизоляции.Только вот пожеланий жителей города никто не услышал, а самих митингующих оштрафовали на кругленькую сумму за нарушение режима самоизоляции.
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25 апреля к зданию администрации Стерлитамака вышли 20 человек. Горожане устроили митинг и требовали отменить режим самоизоляции. Об этом «КПУфа» сообщил собственный источник.

Только вот пожеланий жителей города никто не услышал, а самих митингующих оштрафовали на кругленькую сумму за нарушение режима самоизоляции.

- За нарушение режима всеобщей самоизоляции, в отношении 17 граждан составлены протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст.20.6.1 КоАП РФ. , - отметил собеседник.

Данная статья предусматривает строгое наказание - нарушителей оштрафуют на 15 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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