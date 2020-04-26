В Стерлитамаке на 15 тысяч оштрафовали людей, которые вышли на митинг с требованием отменить режим самоизоляции
25 апреля к зданию администрации Стерлитамака вышли 20 человек. Горожане устроили митинг и требовали отменить режим самоизоляции. Об этом «КП – Уфа» сообщил собственный источник.
Только вот пожеланий жителей города никто не услышал, а самих митингующих оштрафовали на кругленькую сумму за нарушение режима самоизоляции.
- За нарушение режима всеобщей самоизоляции, в отношении 17 граждан составлены протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст.20.6.1 КоАП РФ. , - отметил собеседник.
Данная статья предусматривает строгое наказание - нарушителей оштрафуют на 15 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU