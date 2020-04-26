«Просто хотел домой»: на брифинге минздрава прокомментировали побег мужчины из обсерватора под Уфой

26 Апр 2020 2020-04-26T15:27:04+03:00

За пределы села, где находится профилакторий, нарушитель самоизоляции выбраться не смог.

Его накануне оштрафовали на 15 000 рублей

Изменить размер текста: A A

Накануне стало известно о том, что из обсерватора под Уфой сбежал житель Нефтекамска. Суд оштрафовал его на 15 000 рублей за данное нарушение.

На брифинге минздрава 26 апреля данный случай подтвердили. За пределы села, где находится профилакторий, нарушитель самоизоляции выбраться не смог.

- Мотивы побега нам неясны, наверное, просто хотел домой, - сказал представитель Роспотребнадзора.

Глава минздрава Башкирии отметил, что в обсерваторе созданы все комфортные условия для пребывания горожан. Питанием обеспечивают, есть зоны отдыха, место для сна, душ, туалет.

ИСТОЧНИК KP.RU