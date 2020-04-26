В Башкирии еще 13 человек выздоровели от коронавируса
Об этом заявил Максим Забелин на брифинге
В стационарах продолжаются оставаться на лечении 279 человек
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Количество выздоровевших от коронавирусной инфекции в Башкирии достигло 72 человек. Как сообщил министр здравоохранения на брифинге 26 апреля, за сутки по состоянию на сегодняшний день из больниц выписали 13 человек.
В стационарах продолжаются оставаться на лечении 279 человек, еще 162 находятся на амбулаторном лечении, подытожил Максим Забелин.
Напомним, что количество инфицированных коронавирусной инфекцией в Башкирии составило 527 человек, за сутки количество увеличилось на 37. Летальных исходов за сутки в регионе не зафиксировано,
ИСТОЧНИК KP.RU