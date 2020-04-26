Статистика коронавируса в Башкирии на 26 апреля: зарегистрировано 37 новых случаев

26 Апр 2020 2020-04-26T13:09:30+03:00

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За сутки количество заболевших коронавирусной инфекцией в Башкирии увеличилось на 37, публикует информацию федеральный портал «Стопкоронавирус». Таким образом, по состоянию на 26 апреля 2020 года общее число инфицированных составило 527. Лишь в пяти районах Башкирии нет зараженных коронавирусом, остальные – вирус охватил.

Летальных исходов за сутки в регионе не зафиксировано, нулевая статистика смертности в Башкирии держится уже пятый день подряд. Официально в республике остается 14 погибших от коронавируса.

По данным минздрава республики, за сутки в Башкирии от коронавируса выздоровели 13 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU