Министр труда Башкирии объявила, что есть свободные «вакансии с неплохой зарплатой от 25 до 70 тысяч рублей»

26 Апр 2020 2020-04-26T12:42:27+03:00

Министр отметила, что задача минтруда – не раздавать пособия по безработице, а искать для жителей региона достойную работу.

Изменить размер текста: A A

В Башкирии в связи с эпидемией коронавируса выросла безработица. Власти региона в 2020 году запросили 3,3 млрд рублей на пособия по безработице, а обычно на это уходит 1,5-1,7 млрд рублей. Об этом сообщает «UfaTime» со ссылкой на Ленару Иванову главу минтруда РБ.

Министр отметила, что задача минтруда – не раздавать пособия по безработице, а искать для жителей региона достойную работу. С ее слов, в Башкирии есть вакансии с хорошей зарплатой даже в нынешней ситуации.

- Хотела отметить, что более тысячи вакансий активных есть в сельском хозяйстве, в ЖКХ, и зарплаты неплохие, от 25 до 70 тысяч, - подчеркнула Ленара Иванова.

Также она отметила, что нужны водители грузового транспорта или работники птицеводческого комплекса в Мелеузе.

ИСТОЧНИК KP.RU