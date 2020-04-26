В Башкирии опрокинулся трактор, погибли двое

26 Апр 2020 2020-04-26T11:27:58+03:00

За сутки на дорогах Башкирии зарегистрировано две автоаварии, в которых два человека погибли и трое пострадали.

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Вчера днем 25 апреля в Аскинском районе на 3 км автодороги Кунгак-Кунгакбаш произошло смертельное ДТП, в котором погибли двое.

В ГИБДД уточнили, что 56-летний житель Удмуртской Республики за рулем трактора К-700 следуя по грунтовой дороге, предназначенной для обслуживания нефтяных скважин, при спуске не справился с управлением, и техника перевернулась.

К сожалению, водитель и его 42-летний пассажир получили серьезные травмы и скончались на месте происшествия. Начато разбирательство, сообщили в Госавтоинспекции.

За сутки на дорогах Башкирии зарегистрировано две автоаварии, в которых два человека погибли и трое пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU