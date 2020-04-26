2020-04-26T09:18:57+03:00
Общество

В Уфе бездомная стая псов устроила собачью свадьбу прямо на детской площадке

Местным жителям такое поведение животных не понравилось [видео]
Эльвина АПАРИНА
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Жители в комментариях предположили, что собаки не бездомные, а пришли во двор с частного сектора.Жители в комментариях предположили, что собаки не бездомные, а пришли во двор с частного сектора.
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В столице Башкирии во дворе дома 21 по улице Испытателей свора собак облюбовала детскую площадку.

Несколько псов постоянно бегают во дворе, лают и пугают местных жителей. Жительница двора Алина М. выложила видео в социальные сети с надеждой, что кто-нибудь узнает своих собак и заберет, ведь некоторые из них с ошейниками, похожи на домашних.

Жители в комментариях предположили, что собаки не бездомные, а пришли во двор с частного сектора. Также неподалеку от дома идет стройка новых домов, и работники отпускают собак на самовыгул.

Бродячие собаки лают на детской площадке в Уфе // 26.04.

ИСТОЧНИК KP.RU

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