2020-04-26T08:43:30+03:00
Происшествия

Уфимец жестоко избил соседку и сбежал, та скончалась

Труп несчастной обнаружили в собственной квартире
Эльвина АПАРИНА
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Источник уточнил, что мужчина уже привлекался к ответственности и в данный момент находился в розыске.Источник уточнил, что мужчина уже привлекался к ответственности и в данный момент находился в розыске.
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Накануне в собственной квартире обнаружили труп 50-летней женщины. Перед смертью она была жестоко избита: лицо было в кровоподтеках, губы разбиты. Об этом сообщил «КПУфа» собственный источник в правоохранительных органах. Со слов собеседника, по предварительным данным, причиной смерти стал удар по голове, жертва получила серьезную закрытую черепно-мозговую травму и скончалась.

Уже через несколько часов правоохранители задержали и предполагаемого убийцу. Им оказался 40-летний нигде неработающий уфимец, живший неподалеку от погибшей.

Источник уточнил, что мужчина уже привлекался к ответственности и в данный момент находился в розыске. Сейчас он задержан и уже дал признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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