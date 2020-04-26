2020-04-26T09:44:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Названы районы Башкирии, в которых нет коронавируса

Их осталось всего пять
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В пятерку здоровых регионов вошли Абзелиловский, Гафурийский, Кугарчинский, Стерлибашевский и Уфимский районы.В пятерку здоровых регионов вошли Абзелиловский, Гафурийский, Кугарчинский, Стерлибашевский и Уфимский районы.
Изменить размер текста:

Стало известно, какие районы Башкирии не заражены коронавирусной инфекцией. Как сообщает издание «UfaTime», со ссылкой на официальную статистику Роспотребнадзора от 24 апреля, в регионе всего пять районов, в которых нет заболевших вирусом.

В пятерку здоровых регионов вошли Абзелиловский, Гафурийский, Кугарчинский, Стерлибашевский и Уфимский районы.

Известно, что специалисты ведосства при составлении списков учитывают пациентов исходя из мест регистрации людей, а не мест фактического пребывания. Поэтому если заболел уфимец, прописанный в Белорецке, в статистике будет отражаться его место прописки, а не адрес фактического проживания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии еще 13 человек выздоровели от коронавируса
Министр труда Башкирии объявила, что есть свободные «вакансии с неплохой зарплатой от 25 до 70 тысяч рублей»
Статистика коронавируса в Башкирии на 26 апреля: зарегистрировано 37 новых случаев
В Башкирии опрокинулся трактор, погибли двое
«Были найдены волчьи и медвежьи следы»: четвертые сутки в Башкирии ищут 9-летнего ребенка
«Организм уже не принимает пищу и воду»: состояние 19-летнего парня из Башкирии, которого не брали в больницы, критическое
Названы районы Башкирии, в которых нет коронавируса
В Уфе бездомная стая псов устроила собачью свадьбу прямо на детской площадке
Уфимец жестоко избил соседку и сбежал, та скончалась
Последствия шквалистого ветра: под Уфой без света остались 160 домов
Уфимец заявил, что его мама умерла от коронавируса, заразившись им в РКБ Куватова
В Уфе участок трассы в аэропорт закрыли на ремонт
В Башкирии откроют ещё одну лабораторию для выявления коронавируса
Танкер из Башкирии сел на мель в Татарстане
В Башкирии на карантин закрыли отделение еще одной больницы
В Башкирии сорвало кровлю с детского сада и жилого дома
«Я сейчас прыгну»: в Башкирии спасли мужчину, повисшего на балконе пятого этажа
Башкирия намерена провести международный онлайн-форум «Мир после коронавируса»
Жителям Башкирии объяснили, куда можно ездить в режиме самоизоляции
Радий Хабиров внес изменения в указ о самоизоляции: чего они коснулись
В Башкирии мать убила сына находясь в самоизоляции
Статистика коронавируса в Башкирии на 25 апреля: зарегистрированы 35 новых случаев
В каких городах и районах Башкирии есть коронавирус: официальные данные на 25 апреля