Названы районы Башкирии, в которых нет коронавируса

26 Апр 2020 2020-04-26T09:44:30+03:00

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Стало известно, какие районы Башкирии не заражены коронавирусной инфекцией. Как сообщает издание «UfaTime», со ссылкой на официальную статистику Роспотребнадзора от 24 апреля, в регионе всего пять районов, в которых нет заболевших вирусом.

В пятерку здоровых регионов вошли Абзелиловский, Гафурийский, Кугарчинский, Стерлибашевский и Уфимский районы.

Известно, что специалисты ведосства при составлении списков учитывают пациентов исходя из мест регистрации людей, а не мест фактического пребывания. Поэтому если заболел уфимец, прописанный в Белорецке, в статистике будет отражаться его место прописки, а не адрес фактического проживания.

ИСТОЧНИК KP.RU