Последствия шквалистого ветра: под Уфой без света остались 160 домов
Накануне вечером 25 апреля в Уфе и окрестностях разбушевался шквалистый ветер. В Управление гражданской защиты поступило более 20 сообщений о падении деревьев, оторванных крыш и других конструкций.
Штормовой ветер оставил без света жителей Нагаево Октябрьского района. Он сорвал провода, и электроэнергии лишились 160 домов частного сектора. Здесь еще ведутся восстановительные работы. Также здесь упал рекламный щит, который повредил автомобиль.
В других же районах попадали деревья, в Кировском районе ветер повредил крышу спортзала школы №18. Также пострадала крыша Российского экономического университета имени Плеханова, с которой порывами ветра также снесло профнастил.
ИСТОЧНИК KP.RU