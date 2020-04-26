2020-04-26T07:40:48+03:00
Происшествия

Последствия шквалистого ветра: под Уфой без света остались 160 домов

Ветер повалил деревья, повредил крыши
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В других же районах попадали деревья, в Кировском районе ветер повредил крышу спортзала школы №18.В других же районах попадали деревья, в Кировском районе ветер повредил крышу спортзала школы №18.
Изменить размер текста:

Накануне вечером 25 апреля в Уфе и окрестностях разбушевался шквалистый ветер. В Управление гражданской защиты поступило более 20 сообщений о падении деревьев, оторванных крыш и других конструкций.

Штормовой ветер оставил без света жителей Нагаево Октябрьского района. Он сорвал провода, и электроэнергии лишились 160 домов частного сектора. Здесь еще ведутся восстановительные работы. Также здесь упал рекламный щит, который повредил автомобиль.

В других же районах попадали деревья, в Кировском районе ветер повредил крышу спортзала школы №18. Также пострадала крыша Российского экономического университета имени Плеханова, с которой порывами ветра также снесло профнастил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе бездомная стая псов устроила собачью свадьбу прямо на детской площадке
Уфимец жестоко избил соседку и сбежал, та скончалась
Последствия шквалистого ветра: под Уфой без света остались 160 домов
Уфимец заявил, что его мама умерла от коронавируса, заразившись им в РКБ Куватова
В Уфе участок трассы в аэропорт закрыли на ремонт
В Башкирии откроют ещё одну лабораторию для выявления коронавируса
Танкер из Башкирии сел на мель в Татарстане
В Башкирии на карантин закрыли отделение еще одной больницы
В Башкирии сорвало кровлю с детского сада и жилого дома
«Я сейчас прыгну»: в Башкирии спасли мужчину, повисшего на балконе пятого этажа
Башкирия намерена провести международный онлайн-форум «Мир после коронавируса»
Жителям Башкирии объяснили, куда можно ездить в режиме самоизоляции
Радий Хабиров внес изменения в указ о самоизоляции: чего они коснулись
В Башкирии мать убила сына находясь в самоизоляции
Статистика коронавируса в Башкирии на 25 апреля: зарегистрированы 35 новых случаев
В каких городах и районах Башкирии есть коронавирус: официальные данные на 25 апреля