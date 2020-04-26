Последствия шквалистого ветра: под Уфой без света остались 160 домов

26 Апр 2020 2020-04-26T07:40:48+03:00

В других же районах попадали деревья, в Кировском районе ветер повредил крышу спортзала школы №18.

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Накануне вечером 25 апреля в Уфе и окрестностях разбушевался шквалистый ветер. В Управление гражданской защиты поступило более 20 сообщений о падении деревьев, оторванных крыш и других конструкций.

Штормовой ветер оставил без света жителей Нагаево Октябрьского района. Он сорвал провода, и электроэнергии лишились 160 домов частного сектора. Здесь еще ведутся восстановительные работы. Также здесь упал рекламный щит, который повредил автомобиль.

В других же районах попадали деревья, в Кировском районе ветер повредил крышу спортзала школы №18. Также пострадала крыша Российского экономического университета имени Плеханова, с которой порывами ветра также снесло профнастил.

ИСТОЧНИК KP.RU