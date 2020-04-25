В Уфе участок трассы в аэропорт закрыли на ремонт

25 Апр 2020 2020-04-25T19:37:18+03:00

Движение будет ограничено до 7 мая

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На части трассы Уфа - Аэропорт закрыли движение транспорта. Как сообщает мэрия города, речь идет об участке от Бельского моста до развязки трассы М-5, где будут проводиться ремонтные работы. Движение ограничено по одной левой полосе в обе стороны.

"Ограничение введено до 7 мая 2020 года", - говорится в сообщении на сайте городской администрации.

Власти Уфы приносят местным жителям и гостям города извинения за временные неудобства.

Напомним, что мэрия также планирует начать работы по реконструкции старого Бельского моста. Объявлен конкурс на отбор проектировщика для ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU