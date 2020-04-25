2020-04-25T19:42:19+03:00
Общество

Уфимец заявил, что его мама умерла от коронавируса, заразившись им в РКБ Куватова

Молодой человек потребовал разъяснений от ответственных лиц
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Сын погибшей утверждает, что у нее был выявлен covid-19Сын погибшей утверждает, что у нее был выявлен covid-19
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Сегодня, 25 апреля, в соцсетях появился пост от имени уфимца Радмира Х.. Молодой человек утверждает, что неделю назад в реанимации уфимской РКБ им. Куватова скончалась его 48-летняя мама. У женщины, по его словам, был выявлен covid-19.

В связи с этим Радмир адресовал главе Минздрава Башкирии Максиму Забелину, главному врачу Центра эпидемиологии и гигиены Анне Казак и главному врач РКБ Эльзе Сыртлановой ряд вопросов.

В частности, уфимец недоумевает, почему тесты на коронавирус делали только людям, приезжавшим из-за границы, и тем, кто с ними контактировал.

"Как вы могли так долго закрывать глаза на огромное количество больных с пневмонией в палатах и продолжать прием пациентов? Почему несмотря на это, тест на Covid19 делали только тем, кто был за границей, и тем, кто контактировал?", - вопрошает Радмир.

Вопросы у него вызвали и сами тесты.

"Почему вы вместо теста на SARS cov2 используете тест на SARS cov (атипичная пневмония)? Ведь несмотря на родство этих вирусов, они генетически связаны меньше чем я с обезьяной", - возмущается молодой человек.

Среди прочего Радмир утверждает, что пациенты с признаками пневмонии лежали в одной палате с теми, у кого их не было, а врачи РКБ не были обеспечены средствами индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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