В Башкирии откроют ещё одну лабораторию для выявления коронавируса
Ее запустят для жителей Зауралья
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Башкирии планируют открыть еще одну лабораторию, где будут проводить анализы на коронавирус. Об этом заявила главный врач Центра гигиены и эпидемиологии РБ Анна Казак на ежедневном брифинге по коронавирусу.
Запустить лабораторию планируется на базе центральной районной больницы в Белорецке. По словам главы Минздрава республики Максима Забелина, пока ее оснащают необходимым оборудованием. Планируется, что эта лаборатория будет обслуживать главным образом медицинские организации Зауралья и местных жителей.
ИСТОЧНИК KP.RU