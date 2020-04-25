В Башкирии откроют ещё одну лабораторию для выявления коронавируса

25 Апр 2020 2020-04-25T19:27:16+03:00

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В Башкирии планируют открыть еще одну лабораторию, где будут проводить анализы на коронавирус. Об этом заявила главный врач Центра гигиены и эпидемиологии РБ Анна Казак на ежедневном брифинге по коронавирусу.

Запустить лабораторию планируется на базе центральной районной больницы в Белорецке. По словам главы Минздрава республики Максима Забелина, пока ее оснащают необходимым оборудованием. Планируется, что эта лаборатория будет обслуживать главным образом медицинские организации Зауралья и местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU