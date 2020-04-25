В Башкирии сорвало кровлю с детского сада и жилого дома
В Башкирии сорвало кровлю с двухэтажного кирпичного дома. Инцидент произошел в селе Первомайский Благоварского района. По информации МЧС по Башкирии, без кровли остался дом на четыре квартиры по адресу ул. Молодежная, 1.
Судя по фотографиям с места происшествия, крышу снесло полностью. Сорванная кровля повредила три автомобиля. К счастью, никто из людей не пострадал. Жители дома от эвакуации отказались.
Аналогичный инцидент имел место сегодня, 25 апреля, и в селе Авдон. Здесь сорвало крышу с корпуса №1 детского сада. Из-за эпидемии коронавируса его работа была приостановлена, так что и тут обошлось без пострадавших.
Ситуация находится на контроле регионального управления МЧС.
Фото: МЧС по Башкирии
Фото: МЧС по Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU