В Башкирии сорвало кровлю с детского сада и жилого дома

25 Апр 2020 2020-04-25T16:37:17+03:00

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В Башкирии сорвало кровлю с двухэтажного кирпичного дома. Инцидент произошел в селе Первомайский Благоварского района. По информации МЧС по Башкирии, без кровли остался дом на четыре квартиры по адресу ул. Молодежная, 1.

Судя по фотографиям с места происшествия, крышу снесло полностью. Сорванная кровля повредила три автомобиля. К счастью, никто из людей не пострадал. Жители дома от эвакуации отказались.

Аналогичный инцидент имел место сегодня, 25 апреля, и в селе Авдон. Здесь сорвало крышу с корпуса №1 детского сада. Из-за эпидемии коронавируса его работа была приостановлена, так что и тут обошлось без пострадавших.

Ситуация находится на контроле регионального управления МЧС.

Фото: МЧС по Башкирии

Фото: МЧС по Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU