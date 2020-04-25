2020-04-25T19:27:50+03:00
Происшествия

Танкер из Башкирии сел на мель в Татарстане

На борту находились 14 человек.
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Нефтепродукты не попали в рекуНефтепродукты не попали в реку
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Вечером 24 апреля около села Саконы в Алексеевском районе Татарстана на мель сел танкер из Башкирии. Судно следовало из Агидели в Ростов-на-Дону.

Как сообщает издание «Казанский репортер», на борту танкера находились 14 человек, никто из них не пострадал. Судно под названием «Волгонефть-249» перевозило 3700 тонн газойля и 17,5 тонн топлива. Крепкий корпус оказался не поврежден, благодаря чему нефтепродукты не попали в реку Кама.

Теперь компании-владельцу придется вытягивать танкер собственными силами. Спасательный корабль должен прибыть на место происшествия до конца дня. После того, как тягач вытащит судно, танкер продолжит свой путь в Ростов-на-Дону.

Агидель, на сегодняшний день, единственный город с портом, позволяющим отправлять грузовые корабли по реке, вплоть до Каспийского моря. В прошлом году из Агидели на двух танкерах отправились 10 тысяч тонн зерна в Иран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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