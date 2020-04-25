2020-04-25T17:50:49+03:00
Общество

В Башкирии на карантин закрыли отделение еще одной больницы

Речь идет о Балтачевской ЦРБ
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Балтачевская ЦРБФото: Балтачевская ЦРБ
Изменить размер текста:

В Башкирии отделение еще одной больницы закрыли на карантин с 25 апреля. Об этом сообщили на брифинге, посвященном ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе.

По словам и.о. начальника отдела управления Роспотребнадзора по Башкирии Венера Изикаева, на карантин закрыто хирургическое отделение Балтачевской ЦРБ. Причина в том, что у одной из больных подозревается коронавирусная инфекция.

- Плановая и экстренная госпитализация осуществляется в близлежащие медицинские организации, - пояснил глава Минздрава Башкирии Максим Забелин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уфимец заявил, что его мама умерла от коронавируса, заразившись им в РКБ Куватова
В Уфе участок трассы в аэропорт закрыли на ремонт
В Башкирии откроют ещё одну лабораторию для выявления коронавируса
Танкер из Башкирии сел на мель в Татарстане
В Башкирии на карантин закрыли отделение еще одной больницы
В Башкирии сорвало кровлю с детского сада и жилого дома
«Я сейчас прыгну»: в Башкирии спасли мужчину, повисшего на балконе пятого этажа
Башкирия намерена провести международный онлайн-форум «Мир после коронавируса»
Жителям Башкирии объяснили, куда можно ездить в режиме самоизоляции
Радий Хабиров внес изменения в указ о самоизоляции: чего они коснулись
В Башкирии мать убила сына находясь в самоизоляции
Статистика коронавируса в Башкирии на 25 апреля: зарегистрированы 35 новых случаев
В каких городах и районах Башкирии есть коронавирус: официальные данные на 25 апреля