В Башкирии на карантин закрыли отделение еще одной больницы
Речь идет о Балтачевской ЦРБ
Фото: Балтачевская ЦРБ
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В Башкирии отделение еще одной больницы закрыли на карантин с 25 апреля. Об этом сообщили на брифинге, посвященном ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе.
По словам и.о. начальника отдела управления Роспотребнадзора по Башкирии Венера Изикаева, на карантин закрыто хирургическое отделение Балтачевской ЦРБ. Причина в том, что у одной из больных подозревается коронавирусная инфекция.
- Плановая и экстренная госпитализация осуществляется в близлежащие медицинские организации, - пояснил глава Минздрава Башкирии Максим Забелин.
ИСТОЧНИК KP.RU