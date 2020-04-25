2020-04-25T14:01:44+03:00
Общество

Радий Хабиров внес изменения в указ о самоизоляции: чего они коснулись

Теперь желающим поехать в сад придется обзавестись справкой
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Глава Башкирии Радий Хабиров внес очередные изменения в указ о самоизоляции. Они коснулись поездок в сады и на дачи. Теперь поехать на свой участок могут все желающие независимо от возраста, но при определенных условиях.

Для поездки в сад нужно будет взять с собой три вида документов. Во-первых, документ, удостоверяющий личность. Во-вторых, бумаги, которые смогут подтвердить, что у вас есть дачный участок или вы состоите в товариществе. И еще один документ - специальное заявление о прерывании режима изоляции. Его образец есть на сайте Дорога 02. Его можно скачать или списать.

В этом заявлении вы прописываете свое имя, время, когда вы выезжаете, и адрес. На поездку туда и обратно нужно одно заявление.

Доехать до сада можно любым образом, в том числе на общественном транспорте, но нельзя забывать, что ходит он только до 20:00.

- Вы должны успеть приехать в Уфу и с остановки доехать до своего места жительства, - предупредил выезжающих Рустем Хайдаров, заместитель начальника государственно-правового управления главы Башкирии.

Регистрироваться на сайте Дорога 02 для поездки на дачу не нужно. Напомним, на поездку дается 90 минут.

Обновленный указ также расширяет список организаций, куда можно ехать, предварительно зарегистрировавшись на портале Дорога 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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