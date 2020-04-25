«Я сейчас прыгну»: в Башкирии спасли мужчину, повисшего на балконе пятого этажа
Известно, что гражданин был пьян
Фото: Иван МАКЕЕВ
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Житель Сибая едва не погиб, пытаясь покинуть свою квартиру через балкон. Как рассказали в пресс-службе Госкомитета Башкирии по ЧС, инцидент произошел 24 апреля. 39-летний мужчина перелез через перила и повис на высоте пятого этажа. Гражданин был пьян и угрожал прыгнуть вниз.
Прибывшие на место спасатели выломали входную дверь и проникли в квартиру бедолаги, после чего втащили его обратно на балкон.
- Все обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются, - заверили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU