В Уфе прекратили поиски пропавшей 11-летней девочки

25 Апр 2020 2020-04-25T10:30:39+03:00

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В ночь на 25 апреля в Уфе пропала 11-летняя девочка. К ее поискам подключились волонтеры отряда "Лиза Алерт". Ориентировки, распространенные ими, гласили, что школьница накануне вечером вышла из дома, но к ночи так и не вернулась.

Поиски продолжались несколько часов. Только на утро пришла информация, что девочка нашлась. Обстоятельства ее пропажи и возвращения не уточняются.

Напомним, что в республике продолжаются поиски 9-летнего мальчика. 22 апреля он ушел от дедушки в селе Нижний Ташбукан и с тех пор о ребенке ничего не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU