Башкирия намерена провести международный онлайн-форум «Мир после коронавируса»
Башкирия готова провести онлайн-форум с участием представителей разных стран, посвященный ситуации с коронавирусом и его последствиями.
«Все государства сейчас борются с этой серьезной угрозой человечеству. Мы сами задумались о том, каким мир будет после нее, какие новые явления произойдут как в нашей республике, так и в целом в нашей стране», - цитирует выступление Хабирова на презентации форума РБК-Уфа.
Мероприятие запланировано на 28 апреля. На него будут приглашены футурологи и эксперты из различных отраслей.
«Если правильно работать после завершения пандемии, у нас есть возможность стать еще сильнее, успешнее, эффективнее», - выразил уверенность глава Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU