Башкирия намерена провести международный онлайн-форум «Мир после коронавируса»

25 Апр 2020 2020-04-25T15:05:17+03:00

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Башкирия готова провести онлайн-форум с участием представителей разных стран, посвященный ситуации с коронавирусом и его последствиями.

«Все государства сейчас борются с этой серьезной угрозой человечеству. Мы сами задумались о том, каким мир будет после нее, какие новые явления произойдут как в нашей республике, так и в целом в нашей стране», - цитирует выступление Хабирова на презентации форума РБК-Уфа.

Мероприятие запланировано на 28 апреля. На него будут приглашены футурологи и эксперты из различных отраслей.

«Если правильно работать после завершения пандемии, у нас есть возможность стать еще сильнее, успешнее, эффективнее», - выразил уверенность глава Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU