Лекарства нет: из-за коронавируса смертельно больная молодая мать из Башкирии оказалась в сложной ситуации

25 Апр 2020 2020-04-25T09:42:14+03:00

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33-летняя Юлия Авхадиева из Нефтекамска борется со страшным недугом - раком желудка. Историю молодой матери "КП - Уфа" уже недавно рассказывала. Врачи убеждали девушку, что у нее киста яичника, а после нескольких месяцев лечения, когда состояние Юлии лишь ухудшалось, огорошили диагнозом - рак 4 стадии.

Лечение онкологии и без того изнуряющее и дорогостоящее, но теперь все усложняется из-за эпидемии коронавируса. Как рассказала Юлия на своей страничке в соцсетях, ей предстоят еще два курса химиотерапии помимо шести пройденных, но из-за вируса "все идет не по плану".

- В этот раз я прохожу химиотерапию в Нефтекамске, на приёме онколог сказал, что для вашей схемы нет лекарства, - рассказала молодая мама.

Процедура могла сорваться, но, к счастью, неравнодушные люди помогли Юлии найти жизненно необходимые медикаменты.

- Спасибо тем, кто откликнулся, быстро нашли этот препарат, теперь я могу спокойно идти и принимать дозу жизни, - написала она в посте. - Завтра меня ожидает 7 химия... Я хочу сказать большое спасибо всем, кто поддерживает меня, переживает за меня, я ценю каждого из вас!

ИСТОЧНИК KP.RU