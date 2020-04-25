Отделение трансплантологии РКБ им. Куватова в Уфе переведут на другую площадку
Отделение трансплантологии уфимской РКБ, которая превращена сейчас в инфекционный госпиталь, переведут на другую площадку. Об этом на брифинге по ситуации с коронавирусом в Башкирии сообщил глава регионального Минздрава Максим Забелин.
- В связи с тем, что у нас идет пандемия новой коронавирусной инфекции и есть ряд ограничительных мероприятий по плановой помощи, будем рассматривать переход этого отделения на новую площадку, - заявил он.
Пациентов, ожидающих трансплантации, оповестят об этом, но пока никаких сроков по переводу нет.
- Как только позволит эпидемиологическая ситуация по медицинским показаниям с соблюдением санэпидрежима, непременно будем оказывать [помощь - прим. ред], - пояснил Забелин.
ИСТОЧНИК KP.RU