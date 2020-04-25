Отделение трансплантологии РКБ им. Куватова в Уфе переведут на другую площадку

25 Апр 2020 2020-04-25T07:42:21+03:00

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Отделение трансплантологии уфимской РКБ, которая превращена сейчас в инфекционный госпиталь, переведут на другую площадку. Об этом на брифинге по ситуации с коронавирусом в Башкирии сообщил глава регионального Минздрава Максим Забелин.

- В связи с тем, что у нас идет пандемия новой коронавирусной инфекции и есть ряд ограничительных мероприятий по плановой помощи, будем рассматривать переход этого отделения на новую площадку, - заявил он.

Пациентов, ожидающих трансплантации, оповестят об этом, но пока никаких сроков по переводу нет.

- Как только позволит эпидемиологическая ситуация по медицинским показаниям с соблюдением санэпидрежима, непременно будем оказывать [помощь - прим. ред], - пояснил Забелин.

ИСТОЧНИК KP.RU