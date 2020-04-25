В Уфе запускают паромные переправы

25 Апр 2020 2020-04-25T08:40:55+03:00

Они начнут работу уже сегодня, 25 апреля

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В Уфе с сегодняшнего дня, 25 апреля, начинают работать паромные переправы. В мэрии города уточнили, что это не касается лишь грузовой переправы на ДОКе. Ее запустят, когда вода в Уфимке опустится до нужной отметки.

Переправы на Трамплине, в Сипайлово, Дудкино и на ДОКе будут работать ежедневно с 8 утра и до 19.00 вечера, паромы на Козарезе и в Чесноковке будут курсировать по средам, выходным и праздничным выходным с 9 утра и до 19.00 часов.

Кроме того, ежедневно за исключением вторника водный транспорт будет ходить по маршруту «Сипайлово – Зеленый Мыс».

Власти города уточняют, что в условиях эпидемии коронавируса транспорт и переправы будут обрабатывать дезинфицирующими средствами с хлором.

ИСТОЧНИК KP.RU