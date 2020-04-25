2020-04-25T09:25:35+03:00
Общество

Власти Уфы ищут проектировщика для ремонта старого моста через Белую

Это уже вторая попытка мэрии отобрать исполнителя работ
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: мэрия УфыФото: мэрия Уфы
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Уфимские власти ищут проектировщика для капитального ремонта старого Бельского моста. Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений городской администрации назначило конкурс на 29 мая.

Бюджеты Уфы и республики готовы направить на работы в общей сумме 51,55 млн рублей. По данным Ъ-Уфа, от исполнителя требуется определить материалы несущих конструкций и вид асфальтобетонного покрытия, предусмотреть искусственное освещение дороги и прочее. При этом издание сообщает, что это уже второй конкурс по отбору проектировщика, первый был отменен в 2019 году.

Напомним, двумя годами ранее старый мост через Белую временно закрыли, так как движение по нему стало опасным. Был проведен экстренный ремонт, но уже тогда власти города предупредили, что мост прослужит 2-3 года, а затем его снова придется закрыть, на этот раз на капитальную реконструкцию. Ремонт старого моста начнется не раньше ввода в эксплуатацию моста-вставки. Сдать его планируют в конце 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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