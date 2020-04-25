2020-04-25T13:12:24+03:00
Общество

В каких городах и районах Башкирии есть коронавирус: официальные данные на 25 апреля

Сейчас в республике 490 подтвержденных случаев заражения коронавирусом
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Мария ЛЕНЦ
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Минздрав Башкирии представил информацию о том, в каких городах и районах зарегистрированы случаи коронавируса на 25 апреля. 272 пациента сейчас находятся в различных больницах республики.

Больше всего зараженных в Уфе - 186 человек. Они проходят лечение в Республиканской клинической инфекционной больнице (76 пациентов), больнице №8 (35), РКБ имени Куватова (17), больнице Демского района (14), ГКБ №5 (22), ГКБ №13 (1) и Клинике БГМУ (21).

Второй по численности заболевших - Белебеевский район. В его ЦРБ находятся 29 больных. Еще 8 человек лежат в Туймазинской ЦРБ, 7 – в Бирской, 6 - в Исянгуловской и по 4 в городской больнице Октябрьского и Нефтекамска и Мелеузовской ЦРБ.

По три пациента находятся в городской больнице Кумертау, стерлитамакской больнице №4, Месягутовской ЦРБ. Двое - в Дюртюлинской, РКИБ города Стерлитамака и больнице Салавата.

По одному пациенту лечат в Верхнеяркеевской, Миякинской, Белорецкой, Учалинской, Буздякской и Чишминской ЦРБ, а также в ГБ №2 Стерлитамака и Баймакской ЦГБ.

Напомним, всего в Башкирии подтверждено 490 случаев заражения коронавирусом.

Статистика Минздрава Башкирии

Статистика Минздрава Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

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