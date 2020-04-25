2020-04-25T13:19:10+03:00
Общество

Статистика коронавируса в Башкирии на 25 апреля: зарегистрированы 35 новых случаев

Общее количество зараженных в регионе составляет 490 человек
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки в Башкирии подтвердились еще 35 случаев коронавирусной инфекции. На данный момент количество зараженных в республике составляет 490 человек. Такую статистику представил сегодня, 25 апреля, информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Летальных исходов за сутки в регионе не зафиксировано, нулевая статистика смертности в Башкирии держится уже четвертый день подряд. Официально в республике остается 14 погибших от коронавируса.

На брифинге, посвященном ситуации с новой инфекцией, было заявлено о еще двух пациентах, которые были выписаны из больниц за прошедший день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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