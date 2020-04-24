2020-04-24T20:23:37+03:00
Общество

В органах прокомментировали протесты заключенных уфимской колонии строгого режима

Шестеро осужденных отказались подчиняться
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ИК №3фото: ИК №3
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В башкирском управлении федеральной службы исполнения наказаний дали официальный комментарий о протесте среди заключенных в уфимской колонии строгого режима №3.

В госоргане сообщили, что распространяемая в СМИ информация о бунте в тюрьме, «не соответствует действительности». При этом в службе не отрицают самого факта волнений среди осужденных. Сообщается, что инцидент произошел 20 апреля.

«Шестеро осужденных отказались выполнять законные требования сотрудников учреждения. Нецензурно выражались, не пускали сотрудников в помещение отряда, требовали послабления режима отбывания наказания в виде свободного перемещения по учреждению и использования средств сотовой связи», – пояснили в УФСИН.

Для урегулирования конфликта на место прибыло руководство службы, сотрудники прокуратуры и члены Совета по правам человека при главе Башкирии. Они пообщались с осужденными, после чего те отказались от незаконных требований. Обошлось без материального ущерба. Сейчас УФСИН, а также надзорные и следственные органы проводят проверку.

Напомним, о том, что в исправительное колонии №3 произошли беспорядки, изначально рассказал член СПЧ Башкирии Олег Галин. По его словам, причиной протестов со стороны заключенных стало желание установить «черные режим».

ИСТОЧНИК KP.RU

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