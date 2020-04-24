2020-04-24T19:41:56+03:00
Общество

В Башкирии на карантин закрыли три отделения больницы

В еще одном медучреждении ограничительные меры были сняты
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Кармскалинская ЦРБфото: Кармскалинская ЦРБ
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В Башкирии с 23 апреля на карантин закрыты три отделения Кармаскалинской ЦРБ. Ограничительные меры в Бирской районной больнице сняты. Об этом рассказал руководитель Управления Роспотребнадзора республики Венер Изикаев.

На данный момент на карантине находятся семь региональных медучреждений. Только два из них закрыты полностью. Речь идет о городской клинической больнице №21 в Уфе (с 13 апреля) и клинической больнице №1 в Стерлитамаке (с 9 апреля).

Частичные ограничения действуют в республиканском онкодиспансере, где с 13 апреля закрыты два отделения, БСМП в Уфе (с 9 апреля – терапевтическое отделение), Белебеевской ЦРБ (с 17 апреля – хирургический корпус) и ГБ №1 города Октябрьского (с 7 апреля – отделение анестезиологии-реанимации стационара №2 и терапевтическое отделение).

ИСТОЧНИК KP.RU

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